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Başkan Erdoğan, Yenikapı Miting Alanında ''Bir Aşk Hikayesi'' şarkısına eşlik etti

24.03.2019 16:07

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Yenikapı'da düzenlenen Cumhur İttifakı mitinginde Kayahan'ın ''Bir Aşk Hikayesi'' şarkısına eşlik etti.


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