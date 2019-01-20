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Başkan Erdoğan sert çıktı: Bir daha bu trene binemeyecekler

20 Ocak 2019, Pazar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ordu belediye başkan adaylarını açıkladı. Başkan Erdoğan, "Onlar yol ve dava arkadaşı olmadılar, yolda bıraktılar. Kimler olabileceğini biliyorsunuz. Yola çıktık, milletvekili oldular, belediye başkanı oldular, bakan oldular, ama trenden indiler. Trenden inenler de bir daha zaten bu trene binemediler ve binemeyecekler." dedi..


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