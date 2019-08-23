Başkan Erdoğan, Serdivan'da düzenlenen programa telefonla bağlandı 23.08.2019 23:40

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Serdivan ilçesinde düzenlenen etkinliğe bağlandı. Erdoğan, "Bu dava AK Partinin 18 yılının çok ötesinde bir davadır. Biz sadece medeniyetimizi ve ecdadımızın kadim Hakk'a ve halka hizmet davasının bugünkü temsilcileri olmaya talibiz." dedi.