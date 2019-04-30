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Başkan Erdoğan: Serbest ticaret anlaşmalarıyla engelleri kaldırdık

30.04.2019 16:23

4. Ticaret Müşavirleri Konferansı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Müteşebbislerimizin yeni pazarlara açılmasını temin ettik. Yeri geldi firmalarımızın alacaklarının tahsilini sağladık. Kimi zaman gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması için uğraştık. Kimi zaman serbest ticaret anlaşmalarıyla engelleri kaldırdık'' dedi.


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