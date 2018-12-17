Kazdıkları kuyulara teröristleri gömüyoruz. Gömmeye de devam ediyoruz. Sayın Trump ile konuştuk Fırat'ın doğusundan bu teröristlerin gitmesi lazım. Eğer gitmezse biz göndereceğiz. Çünkü bizi rahatsız ediyorlar. Madem ABD ile stratejik ortağız o zaman gereğini yapmamız lazım.
Başkan Erdoğan: "Sayın Trump'la konuştuk, gitmezlerse biz göndeririz"17 Aralık 2018, Pazartesi
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