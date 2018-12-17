Başkan Erdoğan: "Sayın Trump'la konuştuk, gitmezlerse biz göndeririz" 17 Aralık 2018, Pazartesi

Kazdıkları kuyulara teröristleri gömüyoruz. Gömmeye de devam ediyoruz. Sayın Trump ile konuştuk Fırat'ın doğusundan bu teröristlerin gitmesi lazım. Eğer gitmezse biz göndereceğiz. Çünkü bizi rahatsız ediyorlar. Madem ABD ile stratejik ortağız o zaman gereğini yapmamız lazım.