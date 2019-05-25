Başkan Erdoğan: Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşur 25.05.2019 22:26

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftar programı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sanatçı sanatıyla sporcu konuşur diyerek, " Sanatçı ve sporcunun siyaset yapma hakkı yok mu? Elbette var. Bir siyasi partiye üye olmak suretiyle yani siyasetçi kimliğiyle bu faaliyet yürütülebilir ama sadece sanatçı ve sporcu kimliğine sahip kişilerin siyasi polemiklerde yer almaları onları yıpratır, milletimizin de yüreğinde kırgınlıklara yol açar." ifadelerini kullandı.