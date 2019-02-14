Haberler Web TV Başkan Erdoğan - Ruhani görüşmesi başladı

Başkan Erdoğan - Ruhani görüşmesi başladı

14.02.2019 13:10

Başkan Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin "Suriye" konulu Üçlü Zirve öncesi baş başa görüşmesi başladı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları