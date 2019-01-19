Başkan Erdoğan onları unutmadı! Anıt dikilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da eski stadyumun yerine yapılacak millet bahçesine, 1989'daki kazada ölen Samsunsporlu futbolcular için anıt dikileceğini açıkladı.
Başkan Erdoğan onları unutmadı! Anıt dikilecek19 Ocak 2019, Cumartesi
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