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Başkan Erdoğan onları unutmadı! Anıt dikilecek

19 Ocak 2019, Cumartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da eski stadyumun yerine yapılacak millet bahçesine, 1989'daki kazada ölen Samsunsporlu futbolcular için anıt dikileceğini açıkladı.


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