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Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Muğla'nın 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak projeyi başlatıyoruz

22.02.2019 15:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla'da Kışla Gençlik Merkezi'nde düzenlenen mitingde konuştu. Başkan Erdoğan, ''İçme suyu belediyelerin işidir. Baktık CHP'li belediyelerden ses çıkmıyor. Hemen DSİ'yi devreye soktuk. Muğla'nın 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak Sandras içme suyu projesine bu yıl başlıyoruz.'' dedi.


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