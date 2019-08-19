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Başkan Erdoğan Muğla'daki antik kenti ve tarihi yerleri ziyaret etti

19.08.2019 18:25

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti ve çevresindeki tarihi yerleri ziyaret etti.


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