Başkan Erdoğan Muğla'daki antik kenti ve tarihi yerleri ziyaret etti 19.08.2019 18:25

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti ve çevresindeki tarihi yerleri ziyaret etti.