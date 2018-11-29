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Başkan Erdoğan: Milli para ile alışveriş tezimiz hayata geçmiş olacak

28 Kasım 2018, Çarşamba

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buenos Aires'te düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Arjantin'e hareketinden önce açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Arjantin'de ABD Başkanı Trump'la Münbiç konusunu görüşeceklerini bildirdi. Erdoğan,"S-400 teslimatında milli para ile alışveriş tezimiz hayata geçmiş olacak." ifadesini kullandı.


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