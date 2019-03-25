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Başkan Erdoğan, Kütüphane Haftası'nı kendi seslendirdiği video ile kutladı

25.03.2019 21:23

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Haftası'nı kendi seslendirdiği video ile kutladı. Erdoğan, Twitter hesabından #İlkKitabım etiketi ile yaptığı paylaşımda "İnsan, hayal ettiği müddetçe insandır. Çocuklar, sizin de kitaplarınız ve bu ülke için hayalleriniz olsun. Kütüphaneler Haftamız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.


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