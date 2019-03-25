Başkan Erdoğan, Kütüphane Haftası'nı kendi seslendirdiği video ile kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Haftası'nı kendi seslendirdiği video ile kutladı. Erdoğan, Twitter hesabından #İlkKitabım etiketi ile yaptığı paylaşımda "İnsan, hayal ettiği müddetçe insandır. Çocuklar, sizin de kitaplarınız ve bu ülke için hayalleriniz olsun. Kütüphaneler Haftamız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan, Kütüphane Haftası'nı kendi seslendirdiği video ile kutladı25.03.2019 21:23
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