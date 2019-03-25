Başkan Erdoğan, Kütüphane Haftası'nı kendi seslendirdiği video ile kutladı 25.03.2019 21:23

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kütüphane Haftası'nı kendi seslendirdiği video ile kutladı. Erdoğan, Twitter hesabından #İlkKitabım etiketi ile yaptığı paylaşımda "İnsan, hayal ettiği müddetçe insandır. Çocuklar, sizin de kitaplarınız ve bu ülke için hayalleriniz olsun. Kütüphaneler Haftamız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.