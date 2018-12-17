Başkan Erdoğan Konya'da Şeb-i Arus Programı'na katıldı. Erdoğan, konuşmasının hemen başında Hz. Mevlana'dan bir gazel de okudu. İşte o anlar...
Başkan Erdoğan Konya'da Mevlana'nın gazelini okudu17 Aralık 2018, Pazartesi
- Başkan Erdoğan, 100 yaşındaki Müzeyyen Nine'nin isteğini kırmadı
- Başkan Erdoğan Konya'da Mevlana'nın gazelini okudu
- Son dakika: FBI'dan FETÖ'ye yakın takip
- Bağcılar'da öfkeli koca dehşet saçtı...Önce karısını öldürdü, ardından intihara teşebbüs etti
- 'Kendimi atacağım' dedi, parayı görünce vazgeçti
- Kaçırıldığını zannederek taksiden atlayan kadın ağır yaralandı
- Kağıthane'de çekici skandalı: Otomobili içerisindeki çocukla çektiler...
- Adana'da boşandığı eşini bıçakladı
- Sarı Yelekliler Türkiye'de ortaya çıktı! Kapı kapı geziyorlar
- Başkan Erdoğan, halkı sokağa çağıran Fatih Portakal'a sert çıktı
- Başkan Erdoğan: "Sayın Trump'la konuştuk, gitmezlerse biz göndeririz"
- Başkan Erdoğan: "Hesabı sorulacak"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.