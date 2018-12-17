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Başkan Erdoğan Konya'da Mevlana'nın gazelini okudu

17 Aralık 2018, Pazartesi

Başkan Erdoğan Konya'da Şeb-i Arus Programı'na katıldı. Erdoğan, konuşmasının hemen başında Hz. Mevlana'dan bir gazel de okudu. İşte o anlar...


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