Başkan Erdoğan Konya'da Mevlana'nın gazelini okudu 17 Aralık 2018, Pazartesi

Başkan Erdoğan Konya'da Şeb-i Arus Programı'na katıldı. Erdoğan, konuşmasının hemen başında Hz. Mevlana'dan bir gazel de okudu. İşte o anlar...