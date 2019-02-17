Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: Sen İstiklal Marşı'nı okumayanlarla nasıl kol kola giriyorsun?

Afyonkarahisar'da toplu açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sen İstiklal Marşı'nı okumayanlarla nasıl kol kola giriyorsun?" diyerek Kılıçdaroğlu'na sert çıktı.
Afyonkarahisar'da toplu açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sen İstiklal Marşı'nı okumayanlarla nasıl kol kola giriyorsun?" diyerek Kılıçdaroğlu'na sert çıktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.