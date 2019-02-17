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Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: Sen İstiklal Marşı'nı okumayanlarla nasıl kol kola giriyorsun?

17.02.2019 15:36

Afyonkarahisar'da toplu açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sen İstiklal Marşı'nı okumayanlarla nasıl kol kola giriyorsun?" diyerek Kılıçdaroğlu'na sert çıktı.


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