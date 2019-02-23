Başkan Erdoğan: İnşallah Boğaz'a 3 katlı tünel yapacağız onu da halledeceğiz 23.02.2019 12:45

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Camikebir'de Tersane İstanbul Temel Atma Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, ''Biz muhalefete göre politikaları belirleseydik hala Haliç pis kokulara, kirliliğe mahkum olurdu. Şimdi Boğaz'ın üzerinde üç katlı bir tüneli de yapacağız, onu da halledeceğiz.''