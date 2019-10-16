Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda Suriye'yi görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, görüşmede Barış Pınarı Harekatı'nın terörle mücadelenin yanı sıra Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına ve siyasi çözüm sürecine vereceği katkıları ifade etti.
Başkan Erdoğan ile Putin telefonda görüştü16.10.2019 00:22
- Başkan Erdoğan ile Putin telefonda görüştü
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