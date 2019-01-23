Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme 23 Ocak 2019, Çarşamba

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi başladı. Görüşme öncesi açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Siyasi ve ekonomik ilişkilerimizde gelişme var. Ticari ilişkilerimizde gelişmeler sürekli artış gösteriyor. Sizinle aramıza 100 milyar dolarlık ticaret hacmi gibi bir hedef koyduk " dedi.