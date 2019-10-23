Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün tarihi bir zirveye imza attı. Suriye’nin geleceğini ve Türkiye’nin güvenliğini ilgilendiren kararların alındığı toplantıda Türkiye ile Rusya arasında mutabakata varıldı. Türkiye burada büyük bir diplomasi zaferi elde etti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, YPG/PKK terör unsurlarının Suriye sınırından çekilmemeleri halinde, Türk ordusunun "üzerlerinden geçeceğini" söyledi. Peki, Soçi mutabakatı ve ABD'nin bölgeden çekilmesinin ardından bundan sonra ne olacak? 150 saatin sonunda süreç nasıl işleyecek? A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak zirveden çıkan kararları ve 150 saatlik sürecin sonunda ne olacağına ilişkin bilgileri açıkladı.
Başkan Erdoğan ile Putin anlaştı! Peki 150 saatin sonunda ne olacak?23.10.2019 10:31
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