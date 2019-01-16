Haberler Web TV Başkan Erdoğan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç'i resmi törenle karşıladı

Başkan Erdoğan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç'i resmi törenle karşıladı

16 Ocak 2019, Çarşamba

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç'i resmi törenle karşıladı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları