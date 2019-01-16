Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç'i resmi törenle karşıladı.
Başkan Erdoğan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç'i resmi törenle karşıladı16 Ocak 2019, Çarşamba
- Başkan Erdoğan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç'i resmi törenle karşıladı
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