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Başkan Erdoğan: HDP'yi Kandil yönetiyor

15.03.2019 15:59

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gaziantep mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kimse asıl niyetini söylemiyor, milletin karşısına cilayla maskeyle çıkıyor. İttifakın asıl ortağını sürekli gizlemeye çalıştılar. Bu partiyi Ankara'daki genel merkez değil Kandil yönetiyor. Sırtını Kandil'e dayayan CHP aslında bunu destekliyor. Ama kendisi aday gösteriyor. Kimin kimi desteklediği belli değil. Çıkın delikanlıca, kim kiminle ittifakta söyleyin. CHP listesinde, HDP meclis adayları, FETÖ'nün belediye başkanları cirit atıyor.'' dedi.


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