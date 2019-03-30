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Başkan Erdoğan Güngören'de konuştu: Yusuf'umuza saldırdılar

30.03.2019 16:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güngören mitinginde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Seçim ofislerimizi kundakladılar adaylarımıza saldırdılar broşür dağıtan Yusuf'umuza saldırdılar hakaret ettiler. İşte o Yusufun hesabını da yarın sandıkta sorun." dedi.


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