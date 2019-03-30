Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Güngören mitinginde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Seçim ofislerimizi kundakladılar adaylarımıza saldırdılar broşür dağıtan Yusuf'umuza saldırdılar hakaret ettiler. İşte o Yusufun hesabını da yarın sandıkta sorun." dedi.
Başkan Erdoğan Güngören'de konuştu: Yusuf'umuza saldırdılar30.03.2019 16:12
- Cumhurbaşkanlığı'ndan "İyi ki varsın Yusuf" videosu! Başkan Erdoğan Twitter'dan paylaştı
- Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği kazada şoke eden gerçek!
- Başkan Erdoğan Bahçelievler'de konuştu
- Son dakika: Suriye sınırın sıfır noktasında kritik hamle! Hazırlıklar tamam...
- Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarından sınırın sıfır noktasında denetleme
- Başkan Erdoğan Güngören'de konuştu: Yusuf'umuza saldırdılar
- Başkan Erdoğan'dan Güngören'de konuştu
- Bakan Soylu'dan flaş terörle mücadele mesajı: Kandil'i de yerinde bırakmayacağız
- Zillet İttifakı'nda yer alan Saadet Partisi'ne şok! Mitinge sadece bir kişi katıldı
- Hercai'nin Reyyan Şadoğlu Ebru Şahin kimdir? Nereli ve kaç yaşında?
- Akın Akınözü kimdir, kaç yaşında, nereli? Hercai'nin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün boyu ne kadar?
- İstanbul Ümraniye'de kan donduran olay! Erkek cesedi bulundu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.