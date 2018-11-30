Başkan Erdoğan G-20 zirvesinde 30 Kasım 2018, Cuma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'de G-20 zirvesinin yapılacağı toplantı salonuna geldi. Erdoğan, Arjantin başkenti Buenos Aires'te bu yıl "Adil ve Sürdürülebilir Gelişim için Konsensus Oluşturma" temasıyla düzenlenen zirveye katılıyor. Zirve kapsamında çeşitli görüşmeler gerçekleştirecek.