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Başkan Erdoğan G-20 zirvesinde

30 Kasım 2018, Cuma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'de G-20 zirvesinin yapılacağı toplantı salonuna geldi. Erdoğan, Arjantin başkenti Buenos Aires'te bu yıl "Adil ve Sürdürülebilir Gelişim için Konsensus Oluşturma" temasıyla düzenlenen zirveye katılıyor. Zirve kapsamında çeşitli görüşmeler gerçekleştirecek.


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