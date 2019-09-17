Başkan Erdoğan Dünya Şampiyonu Rıza Kayaalp'i böyle izledi (Video) 17.09.2019 17:49

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen 130 kg'da altın madalya kazandı. 4.kez altın madalya sahibi olan Rıza Kayaalp'in final maçını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da canlı izledi. Rıza Kayaalp'i ilk tebrik eden isimlerden biri olan Başkan Erdoğan ardından tebrik paylaşımı yaptı.

Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda 4. kez şampiyon oldu ve bu ünvana sahip ilk sporcu olarak tarihe geçti.

BAŞKAN ERDOĞAN FİNAL MAÇINI TAKİP ETTİ

Rıza Kayaalp'i ilk tebrik eden isimlerinden biri olan Başkan Erdoğan, daha sonra tebrik paylaşımında bulundu.

Başkan Erdoğan'ın, final maçını takip ettiği o anlar kameralara böyle yansıdı. Erdoğan maçı Hamza Yerlikaya ile birlikte izledi.