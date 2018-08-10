Başkan Erdoğan: Dolar molar bizim yollarımızı kesmez 10 Ağustos 2018, Cuma

Bayburt'ta halka hitap eden Başkan Erdoğan, "Dolar molar bizim yollarımızı kesmez, hiç endişe etmeyin. Buradan tekrar söylüyorum, yastığının altında dövizi, altını olan varsa Türk Lirası ile bozdursun.Bu yerli ve milli bir mücadeledir.Bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere benim milletimin cevabı olacak.Bugün değil de ne zaman? Yerli paramızla bunlara cevabı verelim." dedi.