Başkan Erdoğan: CHP seçimlerde en çok HDP'den medet umuyor 24.03.2019 22:53

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, " CHP listelerinde HDP'li isimlere de yer veriyor. İzmir'in sadece 14 ilçesindeki CHP listelerinde terör örgütü PKK ile ilişkili 27 kişinin tespit edildiğini biliyorum. Bunların 19'u direkt dağ kadrolarıyla bağlantılı. Bundan daha güzeli olur mu ispat için? Sadece bu örnek bile CHP ile PKK arasındaki ittifakı göstermesi açısından çok çarpıcıdır..." açıklamasında bulundu.