Başkan Erdoğan: CHP İstiklal Marşı'na karşı olan birisiyle oluyor, Erdem Gül 24.03.2019 22:18

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP’nin İstanbul Adalar Belediye Başkan Adayı Erdem Gül'ün İstiklal Marşı'na yaptığı saygısızlığı değerlendiren Başkan Erdoğan, "CHP İstiklal Marşı'na karşı olan birisiyle oluyor, Erdem Gül. Bunlar bizim bayrağımıza da karşı değil mi? Bunlar bizim bayrağımızı kongrelerinde asmayacak kadar milliyetçi. Bunlarla işbirliği yapıyorsun." ifadelerine yer verdi.