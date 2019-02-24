Başkan Erdoğan canlı yayında gündemi değerlendirdi 24.02.2019 00:27

Başkan Erdoğan, özel bir TV kanalının canlı yayınında 31 Mart Yerel Seçimlerine ve gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. 'Zillet İttifakı'nın kirli oyunlarına değinen Erdoğan "CHP'nin adayının afişlerinin altında CHP'nin logosu yok. CHP'nin adayı olduğu bilinirse oy alamayacağını biliyor. Siyaset bir kere şeffaf olarak yapılır. Gizli olarak yapılmaz. CHP'nin yanında kim var HDP var. HDP'nin arkasında kim var PKK var. İYİ Parti kimlere destek veriyor, bunlara destek veriyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil." dedi.