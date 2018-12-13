Başkan Erdoğan: "Büyükşehirlemizde millet bahçesi inşasına devam edeceğiz" 13 Aralık 2018, Perşembe

Geride bıraktığımız dönemlerde büyükşehirlerdeki vatandaşlarımıza millet bahçelerinden 5 tanesini de hizmete sunduk. Güzellikleri görüyorsunuz. Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı millet bahçelerinin toplam büyüklüğü 1,5 milyon metrekare. Bahçelerimiz, otoparklardan ibadethanelere, oyun alanlarına kadar vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarına cevap verecek noktada. 28 adet millet bahçesini de onayladık. İnşallah 81 ile kazandıracağız. Büyükşehirlerimizde de inşasına devam edeceğiz. Öte yandan 100 günlük icraat programımızdaki 60 eylemin 10 tanesinin mevzuatını da hazırladık. 3. tarafların onayını gerektiren 32 eylemde yüzde 80'in üzerinde karşılık aldık.