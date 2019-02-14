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Başkan Erdoğan bugün Soçi'ye gidecek

14.02.2019 09:05

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye" konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere bugün Soçi'ye gidecek. Zirvede, Astana platformunun Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunmasına yönelik sahada ve siyasi süreçte yürüttüğü ortak çabalar gözden geçirilecek


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