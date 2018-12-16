Başkan Erdoğan: Bu sefer kaçmaya fırsat bulamazsın

İstanbul Esenler'de toplu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, işçileri sokağa dökmek için provokasyonlarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu sözlerle uyardı: Sen 15 Temmuz gecesinde Atatürk Havalimanı'ndan kaçıp Bakırköy Belediyesi'ne gitmiş olabilirsin, bu sefer kaçmaya fırsat bulamazsın. .
Başkan Erdoğan: Bu sefer kaçmaya fırsat bulamazsın16 Aralık 2018, Pazar
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