Başkan Erdoğan: Bu sefer kaçmaya fırsat bulamazsın 16 Aralık 2018, Pazar

İstanbul Esenler'de toplu açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan, işçileri sokağa dökmek için provokasyonlarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu sözlerle uyardı: Sen 15 Temmuz gecesinde Atatürk Havalimanı'ndan kaçıp Bakırköy Belediyesi'ne gitmiş olabilirsin, bu sefer kaçmaya fırsat bulamazsın. .