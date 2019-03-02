Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Rize'den aldığımız güçle moralle inşallah 31 Mart'a kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu seçimlerde de Rize'den rekor bekliyorum.'' dedi.
Başkan Erdoğan: Bu seçimlerde de Rize'den rekor bekliyorum02.03.2019 14:19
- Son dakika! Bakan Albayrak Rize'de önemli açıklamalarda bulundu
- Başkan Erdoğan memleketi Rize'den müjdeleri sıraladı
- Başkan Erdoğan: Bu seçimlerde de Rize'den rekor bekliyorum
- Başkan Erdoğan: Atatürk'ün partisinin bunlarla ne işi var
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay milli uçak için tarih verdi
- Bakan Dönmez duyurdu: 20 bin istihdam sağlanacak
- Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'de! Miting öncesi halka seslendi
- Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın kızları İrem'in son hali herkesi çok şaşırttı!
- Ucuza araç almak için son 1 ay
- Sigara için ''standart paket'' uygulaması başlıyor
- Binali Yıldırım müjdeyi verdi: 500 bin kişiye iş
- İşte Kılıçdaroğlu'nun övdüğü belediyelerin hali...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.