Başkan Erdoğan: Bu seçimlerde de Rize'den rekor bekliyorum 02.03.2019 14:19

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Rize'den aldığımız güçle moralle inşallah 31 Mart'a kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu seçimlerde de Rize'den rekor bekliyorum.'' dedi.