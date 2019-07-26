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Başkan Erdoğan biçerdöverde buğday hasadı yaptı

26.07.2019 18:25

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'na katılıyor. Başkan Erdoğan, biçerdöverde buğday hasadı yaptı.


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