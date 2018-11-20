"Millet Bahçelerini açtık. Bu açılan millet bahçeleri ile kişi başına düşen yeşil alan yüzde 10 arttı. Gezi Parkı ile ilişkili kişiler gözaltına alındı. Batı'dan ve malum çevrelerden açıklama geliyor. Dünyada bu işlerin finansörü olduğu gibi, Türkiye'de de finansörü olan kişiler var. Batı bu kişi içeri alınınca neden rahatsız oluyor? Kendi ülkenizde olunca feryad figan. Türkiye'de olunca akademisyendir falan filan. Siz bunları bizim külahımıza anlatın."
Başkan Erdoğan: "Batı bu kişi içeri alınınca neden rahatsız oluyor?"20 Kasım 2018, Salı
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