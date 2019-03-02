Başkan Erdoğan: Atatürk'ün partisinin bunlarla ne işi var 02.03.2019 14:16

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? 780 bin kilomeyre kare ile Türkiye var. Bay Kemal sen kimlerle kol kola gezdiğini görüyor musun? Sözde İyi Parti, Saadet Partisi sen kimlerle kol kolasın görüyor musun? Rahmetli Erbakan hocamız kalksa acaba bunlara ne derdi. Atatürk'ün partisinin bunlarla ne işi var?'' dedi.