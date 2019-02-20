Başkan Erdoğan: Ankara'yı yeni metro hatları ile örüyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlediği mitingde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Ankara'yı yeni metro ağlarıyla örüyoruz. Toplamda 70 kilometre uzunluğa sahip 8 yeni metro hattı daha planlıyoruz'' dedi.
Başkan Erdoğan: Ankara'yı yeni metro hatları ile örüyoruz20.02.2019 18:27
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