Başkan Erdoğan: Ankara'yı yeni metro hatları ile örüyoruz 20.02.2019 18:27

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Ankara'nın Etimesgut ilçesinde düzenlediği mitingde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Ankara'yı yeni metro ağlarıyla örüyoruz. Toplamda 70 kilometre uzunluğa sahip 8 yeni metro hattı daha planlıyoruz'' dedi.