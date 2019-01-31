Başkan Erdoğan AK Parti'nin yerel seçim manifestosunu açıkladı! İşte 11 maddelik seçim manifestosu 31 Ocak 2019, Perşembe

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Başkan Erdoğan, yaptığı konuşmada 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerde partisinin 11 maddelik manifestosunu tek tek açıkladı. İşte Başkan Erdoğan'ın o konuşması...