Başkan Erdoğan: "AK Parti ben değil, biz partisidir" 20 Kasım 2018, Salı

"Türkiye'yi eski karanlık günlerine göndermek isteyenler, kendi karanlıklarında kaybolup gideceklerdir. Kaybettikleri mevzileri tekrar kazanmak için yeni senaryolar hazırlamak için gayretleri olmayanlar eski usül yöntemleri ortaya koyuyorlar. Yolunu şaşıranları ya ıslah ya tasfiye edeceğiz. Kazanmadık gönül bırakmayacağız. Gece gündüz çalışacağız. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Çok yatırım yapacağız. Bir göreve çok kişi talip olur, bir kişi sonunda üstlenir. Tüm adaylarımız da onun yanında saf tutar. Kendi adaymış gibi çalışır. Kim ki ben aday olmadım diyerek çalışmıyrsa, o kişi zaten hiçbir zaman AK Partili olamamış demektir. Aynı şekilde şuradan neden aday olamadım, buradan aday oldum diyorsa önce nefsini bir hizaya çeksin. Biz bir davayız, teşkilatız. İstişareler yapılır, sen şurada adaysın denilince eyvallah deyip çalışmaya başlanır. Aday olunca her şey güzel de aday olmayınca neden bozuluyorsun? AK Parti ben değil, biz partisidir. Bireysel olarak yanlışa düşmeniz size aittir, ancak AK Parti neferi olarak böyle bir lüksünüz yoktur. Gönül yapmak yerine gönül kıran da yanlış yerde olduğunu aynen bilmelidir. Siyaset gönül, gönüllülük işidir. Üzerinde en fak şaibe olan kişiler ikaz beklemeden bu kapıdan çıkmalıdır. Teşkilat ve adaylar kendini gözden geçirmeli. Ölçümüz, 'Acaba millet bana ne diyor?' olmalıdır."