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Başkan Erdoğan ABD'ye süre verdi: 2 hafta içinde sonuç çıkmazsa....

18.09.2019 12:55

ABD ile güvenli bölge çalışması konusunda da konuşan Başkan Erdoğan, "2 hafta içinde sonuca ulaşamazsak kendi adımımızı atarız." dedi.


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