Başkan Erdoğan ABD'ye süre verdi: 2 hafta içinde sonuç çıkmazsa.... 18.09.2019 12:55

ABD ile güvenli bölge çalışması konusunda da konuşan Başkan Erdoğan, "2 hafta içinde sonuca ulaşamazsak kendi adımımızı atarız." dedi.