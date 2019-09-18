ABD ile güvenli bölge çalışması konusunda da konuşan Başkan Erdoğan, "2 hafta içinde sonuca ulaşamazsak kendi adımımızı atarız." dedi.
Başkan Erdoğan ABD'ye süre verdi: 2 hafta içinde sonuç çıkmazsa....18.09.2019 12:55
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