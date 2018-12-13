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Başkan Erdoğan: "41 km bisiklet yolu yapıyoruz"

13 Aralık 2018, Perşembe

Aile Çalışma Bakanlığı ile 1 milyon aileyi ziyaret ettik. Sosyal ve ekonomik destek hizmetlerine faaliyetlerine 10 bin kişinin katılımını sağladık. Sosyal çalışma programını hayata geçirdik. Bağ-kurlulara ödeme kolaylığı sağladık. 408 bin Bağ-kurlu vatandaşımızın başvurularını almaya başladık. Er ve erbaşların ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını temin eden mevzuatı tamamladık. Anlattıklarımı özellikle birilerinin dinlemesi lazım. Yalanı leblebi çekirdek yer gibi yiyenler var.


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