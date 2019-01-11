Başkan Erdoğan: "31 Mart seçimleri 25 yıllık tecrübenin zirvesi olacak" 11 Ocak 2019, Cuma

AK Parti olarak bizim için 31 Mart seçimleri belediyecilikte 25 yıllık bir tecrübenin zirvesi olacaktır. Kimsenin AK Parti'ye oy vermek gibi bir mecburiyeti yoktur. Milletimizin her bir ferdini AK Parti'ye oy vermeye davamızla, duruşumuzla, hizmetlerimizle ikna etmeliyiz. Siyaset milleti kendinen nefret ettirme değil, kendini millete sevdirme sanatıdır. Günümüzde farklı teknolojik araçlar olabilir ama unutmayın halen herşey insanla başlıyor insanda bitiyor. Bunun için çalmadık kapı, sıkmadık el almadık gönül bırakmayacağız. Bunlar sanal ortamlarda, sanal unsurlarla olacak şey değil. 10 milyonu aşkın üyemizi nasıl çalıştıracağız bunun üzerinde duracağız. Diyoruz ya sandık esaslı bir çalışma. AK Parti bizlerin değil milletimizin partisidir. Zaten milletimize mal olduğu için buralara geldik. Esasen AK Parti kurulduğu günden beri sürekli bir imtihan içindedir. Millete seçimden seçime gidenlere dikkat ediniz. Bunlar kendi politikalarını millete anlatmak yerine sadece ve sadece AK Parti'yi ve onun temsilcisi olarak gördükleri şahsımızı hedef alıyorlar. Seçim ittifakları da bu neticede şekillendi. Bir tarafta terör örgütlerine karşı dimdik duranlar, milli çıkarlar için dik duranlar diğer tarafta ise terör örgütleriyle kol kola girenler, kendi çıkarları için feda edemeyecekleri hiçbir değeri olmayanlar var. Mevlana hazretleri, "Bozuk olunca ne ar tanır ne haya" buyuruyor.