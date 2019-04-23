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Başkan Erdoğan 23 Nisan'da koltuğunu küçük Fatih'e bıraktı

23.04.2019 13:04

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koltuğunu 12 yaşındaki 6'ıncı sınıf öğrencisi Fatih Mintaş'a bıraktı. Küçük Cumhurbaşkanı Fatih Mintaş'ın gazetecilere verdiği yanıtlar gülümsetti.


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