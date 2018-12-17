Başkan Erdoğan, 100 yaşındaki Müzeyyen Nine'nin isteğini kırmadı

Başkan Erdoğan, Konya'daki programının ardından 100 yaşındaki Müzeyyen Gökmen adlı vatandaşla sohbet etti. Müzeyyen Nine'nin torunu için iş istediğini duyan Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a "Teyzemizin durumuyla ilgilenin." talimatını verdi.
Başkan Erdoğan, 100 yaşındaki Müzeyyen Nine'nin isteğini kırmadı17 Aralık 2018, Pazartesi
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