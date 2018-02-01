Yol Durumu

Başarının sırrı yerli simülatörler

31 Ocak 2018, Çarşamba
Terörle mücadele eden güvenlik güçleri şehir operasyonlarına böyle hazırlanıyorlar. Gerçek şehir görselleri ile desteklenen yerli ve milli eğitim simülatörü gerçek operasyonları aratmıyor. İşte o görüntüler...
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