Başakşehir Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? 2019 Başakşehir Sivasspor maçı canlı anlatım izle 14.09.2019 12:09

Başakşehir Sivasspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in dördüncü haftasında Başakşehir Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. İlk üç haftada sadece 3 puan alabilen Medipol Başakşehir rakibi karşısında kazanarak seri yakalamak istiyor. Sivasspor ise Başakşehir deplasmanında galibiyet peşinde olacak. Peki, Başakşehir Sivasspor maçı saat kaçta ve ne zaman? 2019 Başakşehir Sivasspor maçı hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi takvim.com.tr'de...

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Okan Buruk yönetiminde sezona kötü başlayan ve ilk iki maçını kazanan ancak son maçından galibiyet ile ayrılan Medipol Başakşehir rakibini yenerek sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Sivasspor ise Başakşehir deplasmanında galibiyet peşinde olacak.

BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇI CANLI ANLATIM İZLE

BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

14 Eylül Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Lige istediği başlangıcı yapamayan, ilk iki haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'ye mağlup olan Medipol Başakşehir, milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan önce oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Gençlerbirliği'ni yenmeyi başarmıştı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki turuncu-lacivertli ekip, haftaya 3 puanla 14. basamakta giriyor.