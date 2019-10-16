Terör örgütü YPG/PKK’nın havanlı saldırısı sonucu 9 aylık Suriye uyruklu Muhammed Omar şehit olmuştu. Ana vatanını daha göremeden bebek katilleri tarafından katledildi. Barış Pınarı Harekatının ilk sivil şehidi Muhammed bebek anısına hazırladığımız özel klip...
Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sivil şehidi Muhammed Omar bebek anısına! Hiç görmediği vatanından şehit ettiler16.10.2019 22:04
- Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sivil şehidi Muhammed Omar bebek anısına! Hiç görmediği vatanından şehit ettiler
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