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Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sivil şehidi Muhammed Omar bebek anısına! Hiç görmediği vatanından şehit ettiler

16.10.2019 22:04

Terör örgütü YPG/PKK’nın havanlı saldırısı sonucu 9 aylık Suriye uyruklu Muhammed Omar şehit olmuştu. Ana vatanını daha göremeden bebek katilleri tarafından katledildi. Barış Pınarı Harekatının ilk sivil şehidi Muhammed bebek anısına hazırladığımız özel klip...


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