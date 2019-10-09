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Barış Pınarı Harekatı'nda terör hedefleri böyle vuruldu! İşte o anlar...

09.10.2019 20:13

Fırat’ın doğusunda terör örgütü YPG’ye yönelik Barış Pınarı Harekatı saat 16.00 sıralarında başladı. Harekatın başladığını Başkan Erdoğan duyurdu. Terör unsurları havadan ve karadan bombardımana tutuldu. Bombardıman akşam saatlerinde de devam etti. Türk topçu birlikleri terör hedeflerine bombaladı. O anlar A Haber canlı yayınına böyle yansıdı.


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