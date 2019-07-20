Barcelonalı yıldız Gerard Pique, Trabzonspor'un forma tanıtım videosunu beğenip paylaştı

Barcelonalı yıldız futbolcu Gerard Pique, Trabzonspor'un yeni forma tanıtımının videosunu beğendi.
Barcelonalı yıldız Gerard Pique, Trabzonspor'un forma tanıtım videosunu beğenip paylaştı20.07.2019 17:13
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