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Barcelonalı yıldız Gerard Pique, Trabzonspor'un forma tanıtım videosunu beğenip paylaştı

20.07.2019 17:13

Barcelonalı yıldız futbolcu Gerard Pique, Trabzonspor'un yeni forma tanıtımının videosunu beğendi.


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