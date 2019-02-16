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Balat'ta 4 katlı binada çökme

16.02.2019 15:18

Fatih Balat'ta 4 katlı eski bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi.


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