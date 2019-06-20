Bakaya ve yoklama kaçakları bedelli askerlikten yararlanabilecek mi? Açıklama geldi... 20.06.2019 19:40

Yeni askerlik yasasına dair görüşmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam ediyor. Bakaya ve yoklama kaçağı 460 bin genç 1 Kasım tarihine kadar başvurmaları halinde kuraya girmeden bedelliden yararlanabilecek. Doğu ve Güneydoğu'da sınır bölgelerinde askerlik yapan askerler 1000 lira ek maaş alacak.