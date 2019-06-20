Bakaya ve yoklama kaçakları bedelli askerlikten yararlanabilecek mi? Açıklama geldi...

Yeni askerlik yasasına dair görüşmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam ediyor. Bakaya ve yoklama kaçağı 460 bin genç 1 Kasım tarihine kadar başvurmaları halinde kuraya girmeden bedelliden yararlanabilecek. Doğu ve Güneydoğu'da sınır bölgelerinde askerlik yapan askerler 1000 lira ek maaş alacak.
Yeni askerlik yasasına dair görüşmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devam ediyor. Bakaya ve yoklama kaçağı 460 bin genç 1 Kasım tarihine kadar başvurmaları halinde kuraya girmeden bedelliden yararlanabilecek. Doğu ve Güneydoğu'da sınır bölgelerinde askerlik yapan askerler 1000 lira ek maaş alacak. İşte detaylar...
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