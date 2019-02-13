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Bakan Turhan duyurdu! Online tanzim satışları başlıyor

13.02.2019 13:33

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Tanzim satışlarını, yakın zamanda Türkiye’nin Milli Pazaryeri Platformu epttavm.com’da başlatıyoruz" dedi.


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